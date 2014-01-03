البحرية الإيطالية تنقذ أكثر من ألف مهاجر غير شرعي خلال 24 ساعة

قالت السلطات الإيطالية اليوم الجمعة إن القوات البحرية أنقذت أكثر من ألف مهاجر خلال 24 ساعة من زوارق تحاول الوصول إلى أوروبا.

وقالت البحرية في بيان، نقلته “رويترز” إن طائراتها الهليكوبتر رصدت أربعة زوارق تجاهد للبقاء على سطح الماء جنوبي صقلية أمس الخميس وأرسلت سفنا لإنقاذ ركابها.

وكان على متن الزوارق 823 شخصا بينهم نساء وأطفال وجاء عدد منهم من مصر وباكستان والعراق وتونس.

> وأنقذت البحرية 233 مهاجرا غير شرعي معظمهم من اريتريا ونيجيريا والصومال وزامبيا ومالي وباكستان في عملية منفصلة ونقلتهم إلى ميناء قرب سرقسطة على الساحل الشرقي لصقلية.

وفي أعقاب غرق 366 مهاجرا إريتريا في أكتوبر الماضي قبالة جزيرة لاميدوزا بدأت إيطاليا عملية خاصة تشمل سفنا وطائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار لمراقبة حركة السفن بالبحر المتوسط ، وإيطاليا بوابة مهمة لأوروبا بالنسبة للعديد من المهاجرين الذين يتطلعون لحياة أفضل.

وزادت أعداد القادمين بحرا من شمال افريقيا لأكثر من ثلاثة امثالها في 2013 بسبب المهاجرين الفارين من الحرب الأهلية الدائرة في سوريا والاضطرابات في منطقة القرن الافريقي.

> وعلى مدى العشرين عاما الماضية تحملت ايطاليا واليونان ومالطا عبء تدفقات اللاجئين وحثت الاتحاد الأوروبي على إبداء استجابة منسقة.