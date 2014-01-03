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"الجهاد": عمليات المقاومة لن تتوقف حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي

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"الجهاد": عمليات المقاومة لن تتوقف حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي "الجهاد": عمليات المقاومة لن تتوقف حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي

كتب : أ ش أ منذ 23 دقيقة

قال الشيخ خالد البطش القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي إن من حق الفصائل الفلسطينية وحركة الجهاد مقاومة العدو الإسرائيلي وتوجيه الضربات له ما دام يحتل الأرض الفلسطينية.

وأضاف البطش في تصريح صحفي اليوم "نحن في حركة الجهاد باركنا عملية "بات يام" البطولية ولم نعلن عن تبني العملية"، مؤكدا أن عمليات المقاومة سوف تستمر ولن تتوقف حتى يزول الاحتلال.

وحول إعلان إسرائيل عن اعتقال أربعة من عناصر الجهادالإسلامي بتهمة تنفيذ عملية "بات يام"، قال البطش "الاحتلال يواصل سياسة الاعتقال والتنكيل لكسر إرادة شعبنا ودفعه إلى اليأس ونسي العدو أن الصراع معه مفتوح والمقاومة ستبقي مستمرة".

وكان جهاز الأمن العام الاسرائيلي "الشاباك" قد كشف عن اعتقال خلية تتكون من 14 فلسطينيا بينهم عناصر من حركة الجهاد الإسلامي من سكان منطقة بيت لحم بتهمة التورط في تنفيذ عملية تفجير عبوة ناسفة في حافلة إسرائيلية ببلدة "بات يام" جنوب تل أبيب في يوم 22 ديسمبر الماضي.

وشدد البطش على أن حركة الجهاد متمسكة بحق المقاومة في الرد على الاحتلال الإسرائيلي بصرف النظر عن إدعاءاته وقوته وعنجهيته.

وحول الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، قال البطش إن "العدو يريد الخروج من أزمته ليستعيد قدرته وقوته التي أفقدته إياها المقاومة الفلسطينية خلال حرب الأيام الثمانية".

وأضاف أن قصف المقاومة لتل أبيب ما زال يشكل كابوسا وناقوس خطر بين الحين والآخر للاحتلال الإسرائيلي.

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