10 إرشادات لديكور المطبخ العائلي من جُمانة بدّور

يُعتبر المطبخ المكان المفضّل للمرأة، إذ تقضي فيه جلّ أوقاتها، وهي تعدّ أشهى الأطباق لعائلتها، كما يجتمع أفراد هذه الأخيرة فيه ضمن أجواء من المفضّل أن تعمّها الراحة والمتعة...

إتبعي الإرشادات التالية المستمدّة من مهندسة الديكور جُمانة بدّور لتحقيق ديكور المطبخ العائلي:

ـ خصّصي ركناً أساسياً فيه، يضمّ جلسة عائليّة مؤلفة من طاولة تتّسع لجميع الأفراد، وتحوطها كراسٍ وأرائك محمّلة بالوسائد، حتى يشعر الجميع بالراحة في أثناء الجلوس؛ فتكونين قد جمعت بذا غرفتين في غرفة.

ـ لا تنسي تخصيص كراس مناسبة لأطفالك.

ـ انتبهي إلى تحقيق التجانس بين هذه الجلسة والديكور السائد في المطبخ، فعليك استعمال الألوان الحياديّة، خصوصاً الدافئة كالأبيض، من أجل الإيحاء بالفساحة، مع إدخال الخشب أو أحد الألوان الجذابة إلى ركن تحضير الطعام.

ـ لا تنسي توزيع الإنارة بطريقة مدروسة لتضفي أجواء حميميّة على هذه الجلسة.

ـ أدخلي الموسيقى إلى المطبخ، من خلال مشغّل الأسطوانات؛ فليس ثمة أجمل من الطهو على أنغام موسيقية تهوينها!

ـ خصّصي عدداً من الرفوف لتحمل كتب الطبخ، وأخرى اجعليها للأطفال.

ـ وزّعي صور العائلة المحاطة بإطارات أنيقة على أحد الرفوف المزيّنة بـ "الاكسسوارات" والتي تمتزج في ظلال الإنارة المخفيّة الراقية.

ـ يمكنك أن تضعي شاشة التلفاز في المطبخ، بشرط ألا تشغل الركن الأساسيّ منه، كي لا تسرق انتباه أفراد عائلتك، وليبقى الحديث مستمراً بينهم.

ـ ولا تنسي الاهتمام بوسائل التدفئة في الشتاء، والتبريد في الصيف.

ـ وأخيراً، وزّعي النباتات الطبيعية في المطبخ، كالحبق والصعتر الأخضر والفلفل الحار ليساعدك طفلك في إعطائك حاجتك منها أثناء الطهو.

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