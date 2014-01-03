اخسري مقاساً في أسبوع مع حمية د.هولفورد

أعدّ د. باتريك هولفورد حمية خاصّة تعد بخفض مقاس (حوالي 3 كيلوغرامات ونصف الكيلوغرام) من حجم الجسم في أسبوع، يصفها بـ "الفعّالة في محاربة أعراض الانتفاخ وتسطيح البطن وتنحيف الفخذين والتخلّص من "السلولايت"، بالإضافة إلى إعادة شحن طاقة الجسم وتعزيز نضارة البشرة".

"سيدتي نت" يطلعك على خصائص هذه الحمية:

تكرّر وجبات هذه الحمية الممتدّة على 7 أيّام، دورياً، لشهرين أو لحين الوصول إلى مقاس الخصر المناسب، مع الإلتزام بالقواعد التالية، قبل الشروع فيها:

_ تغيير أوقات الوجبات الرئيسة، مع الحرص على التنويع.

_ الإمتناع عن إهمال تناول 3 وجبات رئيسة واثنتين خفيفتين، في اليوم.

_ تجنّب شرب المشروبات التي قد ترفع مستوى السكر في الدم، كالمشروبات الغازية والعصائر المحلاة.

_ شرب كوب من القهوة أو كوبين من الشاي، يومياً.

_ تجنّب التدخين.

_ شرب لترين من الماء، يومياً.

_ الإكثار من شرب مغلي الأعشاب الدافئ، وخصوصاً النعناع والزنجيبل.

جدول البرنامج الأسبوعي لإحراق الدهون:



مقترحات للوجبات الخفيفة

1- تفاحة، أو نصف حبة من الموز،مع 5 حبات من اللوز.

2- قطعتان من كعك الشوفان، مع ملعقة من الجبن خالي الدسم.

3- قطعتان من كعك الشوفان مطليتان بالقليل من زبدة الفول السوداني.

4- طبق من رقائق الجزر والفلفل الأحمر والخيار.

5- 150 غراماً من الزبادي الخالي من السكر.

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