أبو النصر: قريبا الإعلان عن حافز إثابة للمعلمين يبدأ بـ25% من الشامل

قال الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، إنه سيتم الإعلان قريبا عن حافز إثابة للمعلمين يبدأ بـ25% من الشامل، وينتهى بـ100%، وذلك طبقا لمعايير سيتم الإعلان عنها قريبا تحقق العدالة الاجتماعية.

ومن جانبه، وجه أحد المعلمين الملتحقين ببرنامج التأهيل التربوى كلمة للوزير خلال افتتاح فعاليات برنامج "التأهيل التربوى للمعلمين غير المؤهلين تربوياً"، بكلية التربية بجامعة عين شمس، صباح اليوم، قائلاً: "لابد وأن يكون هناك حلقة وصل بين المعلمين والوزارة، والمنظومة التعليمية بأكملها تحتاج لإعادة تقييم بالكامل بما فيها الوزير"، فرد الوزير ضاحكاً: "نغيره طيب".

وأضاف وزير التربية والتعليم موجها رسالة للمعلمين الملتحقين بالبرنامج، قائلا: "لا تعارضوا من أجل المعارضة وعليكم بالمعارضة البناءة وأنا بشر وأقبل النقد".

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