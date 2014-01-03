أخبار عاجلة

8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أبو النصر: قريبا الإعلان عن حافز إثابة للمعلمين يبدأ بـ25% من الشامل

Google+ Print
أبو النصر: قريبا الإعلان عن حافز إثابة للمعلمين يبدأ بـ25% من الشامل أبو النصر: قريبا الإعلان عن حافز إثابة للمعلمين يبدأ بـ25% من الشامل

قال الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، إنه سيتم الإعلان قريبا عن حافز إثابة للمعلمين يبدأ بـ25% من الشامل، وينتهى بـ100%، وذلك طبقا لمعايير سيتم الإعلان عنها قريبا تحقق العدالة الاجتماعية.

ومن جانبه، وجه أحد المعلمين الملتحقين ببرنامج التأهيل التربوى كلمة للوزير خلال افتتاح فعاليات برنامج "التأهيل التربوى للمعلمين غير المؤهلين تربوياً"، بكلية التربية بجامعة عين شمس، صباح اليوم، قائلاً: "لابد وأن يكون هناك حلقة وصل بين المعلمين والوزارة، والمنظومة التعليمية بأكملها تحتاج لإعادة تقييم بالكامل بما فيها الوزير"، فرد الوزير ضاحكاً: "نغيره طيب".

وأضاف وزير التربية والتعليم موجها رسالة للمعلمين الملتحقين بالبرنامج، قائلا: "لا تعارضوا من أجل المعارضة وعليكم بالمعارضة البناءة وأنا بشر وأقبل النقد".

للمزيد من تقارير مصرية..

غداً.. وزير الإسكان يتفقد مشروع محطة المياه والصرف بعزبة خير الله

تكثيف أمنى بمحيط ميدان التحرير عقب دعوات الإخوان لاقتحامه

"الصيادلة" تهدد بتقديم استقالات جماعية حال عدم تطبيق الكادر

اقرأ أيضا..

إبطال مفعول قنبلة معدة للتفجير فى سيارة نقل أمام مدرسة بكفر الشيخ

بالفيديو.. اشتباكات وتبادل إطلاق نار بين الباعة الجائلين بأرض اللواء بالجيزة بسبب أولوية افتراش الأرض.. وتجار يغلقون «المزلقان» أمام حركة السيارات.. وقوات الأمن تطلق الأعيرة النارية لتفريقهم

انتشار الأكمنة الأمنية على جميع مداخل القاهرة قبل تظاهرات اليوم

حريق هائل يتسبب فى انفجار 11سيارات بجراج بحدائق القبة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه