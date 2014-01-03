سفارة واشنطن في «جوبا» تجلي عامليها بعد سقوط 1000 قتيل

أمرت السفارة الأمريكية في جوبا بإجلاء عامليها من جنوب السودان، بعد سقوط أكثر من 1000 قتيل خلال قتال مستمر منذ ثلاثة أسابيع بين القوات الحكومية والمتمردين.

وجاء في رسالة للمواطنين الأمريكيين على موقع السفارة على الإنترنت، أنه تقرر اتخاذ هذه الخطوة نظرا للوضع الأمني المتدهور، ورتبت وزارة الخارجية الأمريكية رحلة جوية، الجمعة، وقالت السفيرة الأمريكية سوزان بيدج: «لن نوقف أعمالنا وإنما نقلل وجودنا لأدنى حد ممكن».

واتفقت حكومة جنوب السودان، والمتمردون من حيث المبدأ، على وقف القتال، لم تبدر إشارة من أي طرف عن موعد حدوث هذا، واستمر الاقتتال حتى مع وصول مفاوضين من الجانبين إلى إثيوبيا، لإجراء محادثات وقف القتال.