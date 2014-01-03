كيف تعديّن حمام البخار في المنزل؟

إليك خطوات تحضير حمام البخار السريعة في المنزل.

تقنية غلي المياه

إنها إحدى التقنيات المنزلية الأكثر فعاليةً. أما طريقة التنفيذ، فهي كالتالي، اغلي نصف قدر مياه وعندما تبدأ المياه بالغليان اخفضي الحرارة إلى أن تختفي الفقاعات. يمكنك إضافة الزيوت الأساسية إلى المياه إن شئت. بعد ذلك، خذي منشفة جافة وضعيها فوق رأسك. قفي فوق القدر وأبعدي وجهك قليلاً عن القدر لتجنب أي حروق. احرصي على الاستفادة من هذا العلاج لمدة 30 دقيقة. وعند الانتهاء منه، ضعي قناعاً منزلي الصنع من العسل والشوفان للحرص على اقفال مسام البشرة ، وذلك لربع ساعة. أخيرا، اغسلي القناع بواسطة المياه الفاترة.

تقنية الاستحمام

إنّ تقنية الاستحمام سهلة التطبيق أيضا وبسيطة جدا، كما وأنها ستساعدك على تنقية وجهك وإزالة الشوائب. ما عليك القيام به هو الذهاب إلى الحمام وتشغيل المياه الساخنة. انتظري حتى رؤية البخار، وبعد ذلك قفي إلى جانب البخار لمدة 5 دقائق. في النهاية، اغسلي وجهك بالمياه الباردة واستخدمي منظفاً للبشرة. استكملي علاجك المنزلي عبر تطبيق مستحضر يشدّ البشرة (أو تونر) وقناع من اللبن والخيار لإعادة النضارة والإشراق إلى بشرتك. كرري هذا العلاج مرتين في النهار ونضمن لك نتائج مرضية.

علاجات أخرى فعالة بالبخار

ضعي القليل من النباتات والأعشاب في قدر مملوء بالمياه واغليه. اربطي شعرك إلى الخلف وارفعي الحرارة وبعد ذلك انحني إلى الأمام ولكن انتبهي من عدم التسبب بأي حروق في الوجه. عرضي وجهك إلى البخار لمدة 5 دقائق وبعد ذلك اغسليه بالمياه الباردة. في النهاية، اختاري قناعا طبيعيا من الخيار والبندق لإقفال المسام.

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