تكثيف أمنى بماسبيرو ودوريات بطريق الكورنيش تحسبا لتظاهرات الإخوان

رصد "اليوم السابع" وجود دوريات أمنية على طريق كورنيش النيل، وفى ميدان عبد المنعم رياض وشارع رمسيس، صباح اليوم الجمعة، وذلك تحسباً لتظاهرات تنظيم الإخوان الذى دعا لاقتحام ميدان التحرير.

ولوحظ تواجد أمنى مكثف بمحيط مبنى ماسبيرو، حيث انتشرت قوات العمليات الخاصة بمحيط المبنى.

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تكثيف أمنى بمحيط ميدان التحرير عقب دعوات الإخوان لاقتحامه

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