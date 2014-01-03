مصدر أمنى بالجيزة: خطة لتأمين المنشآت الشرطية للتصدى لمحاولة اقتحامها

وضعت مديرية أمن الجيزة، خطة أمنية لتأمين المنشآت الشرطية للتصدى لأى محاولات اقتحام من جانب مسيرات جماعة الإخوان الإرهابية التى تم الإعلان عن فعاليتها عقب صلاة الجمعة.

وأكد مصدر أمنى، أنه تم وضع حواجز خرسانية بمحيط مبنى مديرية أمن الجيزة، وإغلاق كافة الشوارع المؤدية لها مع الاستعانة بعدد من تشكيلات الأمن المركزى للتصدى لأى أعمال شغب أو تجمهر.

وذكر المصدر، أن ضباط وأفراد الشرطة على أتم استعداد للتعامل مع أى محاولة لاقتحام الأقسام من جانب أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، وأنه لن يتم السماح لهم بإحراق أو الهجوم على أى منشأة شرطية.

وأضاف المصدر، أن كافة أقسام الشرطة التابعة لمديرية أمن الجيزة يتم تأمينها بشكل كامل بالتنسيق مع القوات المسلحة خاصة فى المناطق الكائن بها مساجد كبيرة، والتى تنطلق منها مسيرات جماعة الإخوان.

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