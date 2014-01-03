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أكمنة مرورية لتأمين طريق "القاهرة القليوبية" الزراعى

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أكمنة مرورية لتأمين طريق "القاهرة القليوبية" الزراعى أكمنة مرورية لتأمين طريق "القاهرة القليوبية" الزراعى

نصبت رجال المرور الأكمنة على الطريق الزراعى بالاتجاهين، من محافظة القاهرة وإلى محافظة القليوبية والعكس، والتى قامت بتفتيش السيارات، لتأمين المحافظات من العناصر الإرهابية المسلحة.

وتأتى تلك الإجراءات ضمن استعدادات الداخلية لتأمين المحافظات قبيل ساعات من انطلاق مسيرات عناصر الإخوان "الإرهابية".

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