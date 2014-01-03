"التموين" تعلن الأسعار الاسترشادية للخضروات والفاكهة للأسبوع المقبل

أعلن الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن لجنة تحديد الأسعار، حددت الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة وهى ملزمة للتجار، بدءا من غد "السبت" وحتى يوم الجمعة القادمة، وهى خاصة بمحافظات القاهرة الكبرى.

وأضاف أن الأسعار تتضمن أن يتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين جنيه و2 جنيه، وكيلو البطاطس ما بين 2 جنيه ونصف و3 جنيهات ونصف، والبصل الأحمر ما بين 3 جنيهات و3 جنيهات ونصف، والبصل الذهبى الأصفر ما بين 3 جنيهات و3 جنيهات و75 قرشا، والكوسة ما بين 3 جنيهات و4 جنيهات، والفاصوليا ما بين جنيه ونصف و2 جنيه ونصف، والبسلة ما بين 4 جنيهات و4 جنيهات ونصف، والسبانخ 2 جنيه، والباذنجان الرومى ما بين 2 جنيه و2 جنيه ونصف، والباذنجان العروس ما بين 2 جنيه و3جنيهات، والباذنجان الأبيض ما بين 2 جنيهات و3 جنيهات، والجزر الأصفر بدون عروش ما بين جنيه وجنيه و75 قرشا، والخيار الصوب ما بين 3 جنيهات و3 جنيهات ونصف، والفلفل الرومى ما بين 3 جنيهات و4 جنيهات، والفلفل الشطة الحامى ما بين 3 جنيهات و4 جنيهات، والقلقاس ما بين 3 جنيهات ونصف و4 جنيهات ونصف، والبطاطا ما بين جنيه و25 قرشا و2 جنيه.

وتتضمنت أسعار الفاكهة أن يتراوح سعر كيلو البرتقال أبو سرة ما بين 2 جنيه و2 جنيه ونصف، والبرتقال البلدى ما بين جنيه ونصف و2 جنيه، والجوافة ما بين 3 جنيهات و4 جنيهات، والموز البلدى بأنواعه ما بين 4 جنيهات و5 جنيهات، واليوسفى بأنواعه ما بين 2 جنيه و3 جنيهات.

وأكد الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك ارتفاعا بسيطا فى أسعار الطماطم، وثباتا فى أسعار الخضر والفاكهة، لافتا إلى أن الأسعار الاسترشادية تم إرسالها لمديريات التموين بالمحافظات للاسترشاد بها مع الغرف التجارية، لوضع أسعار استرشادية خاصة بكل محافظة، حسب تكاليف النقل والتداول ومواسم الإنتاج وحجم المعروض، موضحا أن هناك خطين لتلقى شكاوى المواطنين، وهما 19805 وهو خاص بوزارة التموين، والآخر 19588 ويتبع جهاز حماية المستهلك.

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