تغريم مدرب ستوك 8 ألاف استرليني بسبب سوء سلوكه

لندن (أ ش أ) عاقب الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم ، مارك هيوز المدير الفني لفريق ستوك سيتي بغرامة مالية قدرة 8 الأف جنيه إسترليني لسوء سلوكه.

وكان الإتحاد الإنجليزي قد وجه اتهاما لهيوز بسوء السلوك علي خلفية قيامه بتصرف غاضب في الدقيقة (40) من مباراة فريقه مع نيوكاسل التي خسرها (5-1)، حيث طرد الحكم لاعبين من ستوك هما جلين ويلان ومارك ويلسون ، وكان رد فعل هيوز غاضبا إزاء طرد لاعب الوسط الايرلندي ويلان في الشوط الأول ثم ألقى معطفه خلفه في الهواء عندما طرده الحكم مارك اتكنسون.

وقال الإتحاد الإنجليزي في بيان له : تم تغريم مارك هيوز المدير الفني لستوك سيتي مبلغ (8000) جنيه إسترليني ، بسبب سوء السلوك ، حيث قام في الدقيقة (40) من مباراة ستوك سيتي ونيوكاسل يوم 26 ديسمبر بتصرف غير لائق.