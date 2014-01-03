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تقرير - تشيلسي يطلب ضم مدافع بازل

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تقرير - تشيلسي يطلب ضم مدافع بازل تقرير - تشيلسي يطلب ضم مدافع بازل

(أ ش أ) أفادت تقارير صحفية بأن نادى تشيلى إنضم للمنافسة الجارية حاليا مع مجموعة أخرى من الاندية الكبرى ، ومن بينها الانتر ميلان ونابولي الإيطاليان على ضم فابيان شار قلب دفاع نادى بازل السويسري.

وكان اللاعب السويسري الدولي الشاب قد تألق بصورة لافتة خلال المباراتين اللتين فاز بهما ناديه على تشيلسي خلال مرحلة المجموعات فى دوري الأبطال، كما أن مصادر مقربة من جوزيه مورينيو مدرب البلوز تقول إنه معجب بأداء شار.

وذكرت صحيفة " الجارديان" البريطانية أن تشيلسى أجرى إتصالات بالفعل مع مسئولى بازل لمعرفة الثمن الذى يريده النادي مقابل الموافقة على بيع شار لستامفورد بريدج.

وتفيد الانباء بأن شار الذى يبلغ من العمر 22 عاما يحظى أيضا باهتمام العديد من الاندية الكبيرة على مستوى العالم ومن بينها توتنهام وبروسيا دورتمند وبايرن ميونخ الالمانيان بالاضافة الى الانتر ونابولى .

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