غاية في الأناقة... Dress To Impress

فرو، دانتيل، جلد، حرير... إختاري الخامات الغنية والراقية لتكوني غاية في الأناقة في استقبال العام الجديد....
- فكرة وتنسيق: نايلة عون.
- تصوير: كارلوس عون.
- الأزياء متوفرة في محلات: Fendi, Aishti, Dolce & Gabbana – بيروت.
الصورة رقم 1:
- ثوب طويل من الحرير المرسوم يدوياً من Roberto Cavalli. سعره 1310$.
- جاكيت من فرو الثعلب باللون الأحمر من Ginvest. سعرها 1425$.
- حقيبة مطرزة باللون الأحمر من Mawi. سعرها 925$.
- أقراط للأذنين من Ca & Lou. سعرها 485$.
الصورة رقم 2:
- ثوب من الدانتيل الأسود من Emilio Pucci. سعره 4420$.
- حقيبة صغيرة باللون الذهبي. سعرها 1980$.
- حذاء كلاسيكي ذو كعب مرتفع. سعره 685$.
الإثنان من Saint Laurent.
الصورة رقم 3:
- ثوب مطبع من Roberto Cavalli. سعره 3160$.
- كاب من الفرو من Ginvest. سعره 590$.
- عقد من Roberto Cavalli. سعره 995$.
الصورة رقم 4:
- ثوب مزين القسم العلوي منه بالدانتيل من Dolce & Gabbana. سعره 2190$.
- بروش باللون الذهبي. سعره 440$ وأقراط للأذنين من الكريستال سعرها 355$. جميعها من Dsquared2.
الصورة رقم 5:
- ثوب من الدانتيل والجلد من MSGM. سعره 390$.
- عقد من Tataborello. سعره 690$.
- أقراط للأذنين من Ca & Lou. سعرها 485$.
الصورة رقم 6:
- معطف مطبع مزين بالفراء من Fendi. السعر عند الطلب.
- ثوب باللون الأسود من Gucci. سعره 2690$.
- عقد ذهبي من Dsquared2. سعره 435$.
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