غاية في الأناقة... Dress To Impress

فرو، دانتيل، جلد، حرير... إختاري الخامات الغنية والراقية لتكوني غاية في الأناقة في استقبال العام الجديد....

- فكرة وتنسيق: نايلة عون.

- تصوير: كارلوس عون.

- الأزياء متوفرة في محلات: Fendi, Aishti, Dolce & Gabbana – بيروت.

الصورة رقم 1:

- ثوب طويل من الحرير المرسوم يدوياً من Roberto Cavalli. سعره 1310$.

- جاكيت من فرو الثعلب باللون الأحمر من Ginvest. سعرها 1425$.

- حقيبة مطرزة باللون الأحمر من Mawi. سعرها 925$.

- أقراط للأذنين من Ca & Lou. سعرها 485$.

الصورة رقم 2:

- ثوب من الدانتيل الأسود من Emilio Pucci. سعره 4420$.

- حقيبة صغيرة باللون الذهبي. سعرها 1980$.

- حذاء كلاسيكي ذو كعب مرتفع. سعره 685$.

الإثنان من Saint Laurent.

الصورة رقم 3:

- ثوب مطبع من Roberto Cavalli. سعره 3160$.

- كاب من الفرو من Ginvest. سعره 590$.

- عقد من Roberto Cavalli. سعره 995$.

الصورة رقم 4:

- ثوب مزين القسم العلوي منه بالدانتيل من Dolce & Gabbana. سعره 2190$.

- بروش باللون الذهبي. سعره 440$ وأقراط للأذنين من الكريستال سعرها 355$. جميعها من Dsquared2.

الصورة رقم 5:

- ثوب من الدانتيل والجلد من MSGM. سعره 390$.

- عقد من Tataborello. سعره 690$.

- أقراط للأذنين من Ca & Lou. سعرها 485$.

الصورة رقم 6:

- معطف مطبع مزين بالفراء من Fendi. السعر عند الطلب.

- ثوب باللون الأسود من Gucci. سعره 2690$.

- عقد ذهبي من Dsquared2. سعره 435$.

سيعجبك أيضاً: