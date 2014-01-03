مصطفى فتحي: الرهبة سبب أدائي مع الزمالك أمام الإسماعيلي

أرجع مصطفى فتحي لاعب وسط الزمالك أدائه أمام الإسماعيلي وظهوره بمستوى منخفض عن المنتظر إلى الرهبة التي انتابته في المشاركة الأولى.

واشترك مصطفى فتحي الوافد الجديد للزمالك في جزء من مباراة الزمالك، ولكنه لم يقدم المنتظر منه.

وقال فتحي لـFilGoal.com الجمعة: "ألعب في نادي كبير ولدي ثقة في إمكاناتي، ولكن رهبة الظهور الأول وموقف الفريق بتأخره بهدف ومطالب بتغيير النتيجة جعلني أظهر بهذا المستوى".

وأضاف "لدي ثقة في نفسي وزملائي ولم أقدم ما لدي بعد".

وكان حلمي طولان قد أكد أنه يراهن على اللاعب بانه سيكون نجما في القريب العاجل، مطالبا بعدم الحكم على مستواه في أول ظهور له.