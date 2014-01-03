رؤوف على رأس 5 أسماء جديدة في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

أعلن محمد يوسف المدير الفني للأهلي عن قائمة فريقه لموجهة سموحة بالجولة الثالثة للمجموعة الأولى في الدوري الممتاز.

وضمت القائمة أحمد رؤوف المنضم حديثا من الاتحاد الليبي لتعويض غياب عماد متعب المصاب.

كما شهدت القائمة عودة شريف عبد الفضيل بعد غياب طويل قبل كأس العالم للأندية للإصابة.

ويتواصل غياب وليد سليمان، وأحمد فتحي، كما دخل القائمة عدة أسماء شابة أبرزها حسام غالي لاعب منتخب الشباب، وسعيد شبراوي وأحمد صادق "ميدو".

ودخل مسعد عوض وصبري رحيل قائمة الأهلي.

والتالي قائمة الفريق:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مسعد عوض - محمد عبد الكافي

الدفاع: محمد نجيب - وائل جمعة - سعد سمير - أحمد شديد قناوي - صبري رحيل - شريف عبد الفضيل - أحمد نبيل "مانجا"

الوسط: محمود تريزيجيه - عبد الله السعيد - أحمد صادق "ميدو" - سعيد شبراوي - حسام غالي "الصغير" - أحمد شكري

الهجوم: دومينيك دا سيلفا - السيد حمدي - عمرو جمال - أحمد رؤوف