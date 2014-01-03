الصين تنفى أن يكون لقاح التطعيم ضد مرض الكبد الوبائى السبب فى وفاة 9 أطفال

أعلنت سلطات الصحة الصينية أن اللقاحات لم تكن السبب فى وفاة تسعة أطفال بعد فترة وجيزة من تطعيمهم، ونقل تقرير وكالة أنباء شينخوا الرسمية اليوم الجمعة عن مدير مكافحة الأمراض فى وكالة الصحة الوطنية قوله إن سبعة عشر طفلا أفيد بوفاتهم عقب تلقيهم جرعات من مرض الكبد الوبائى "بي" بين الفترة من الثالث عشر من ديسمبر وحتى الحادى والثلاثين من الشهر ذاته.

وأضافت شينخوا أن يو جينغجين صرح بأنه تسعة من هذه الحالات لا علاقة لها باللقاحات وتوصلت التحقيقات الأولية إلى عدم وجود صلة فى الحالات الباقية أيضا.،وأوضحت أن السبب فى وفاة الحالات الثمانية الأخرى سيتأكد فور استكمال عمليات التشريح.

وطفت المخاوف بشأن سلامة اللقاحات خلال السنوات القليلة الماضية بعدما أفادت وسائل إعلامية بوجود مشكلات فى لقاحات أمراض التهابات الدماغ والكبد "بي" وغير ذلك من أمراض.

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