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ميرور: ليفربول يعير سترلينج بعد ضم ' الخبرة ' صلاح

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ميرور: ليفربول يعير سترلينج بعد ضم ' الخبرة ' صلاح ميرور: ليفربول يعير سترلينج بعد ضم ' الخبرة ' صلاح

ذكرت صحيفة (ميرور) الإنجليزية يوم الجمعة أن ليفربول قرر إعارة رحيم سترلينج إلى نادي سوانزي سيتي في حالة نجاحه في ضم الدولي المصري محمد صلاح جناح بازل.

وتجرى مفاوضات بين ليفربول وبازل بشأن ضم اللاعب بحسب الصحيفة نفسها في وقت سابق، ولم يتم حسم الأمر حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى برندن رودجرز المدير الفني لليفربول، يسعى لإعارة سترلينج صاحب الـ19 عاما تزامنا مع المفاوضات الجارية مع صلاح المنتظر توقيعه لخمسة سنوات مقابل ثمانية ملايين استرليني.

سترلينج سجل ثلاث مرات في سبع مباريات، وأبدى مايكل لاودروب المدير الفني لسوانزي في الحصول على خدماته.

ودائما ما يفكر رودجرز في إعارة سترلينج في حال نجاحه في ضم بديل صاحب خبرة، بحسب ما ذكرته (ميرور).

وكانت تقارير قد ربطت بين فريق رودجرز القديم - سوانزي - والجناح سترلينج في نوفمبر الماضي، وربما باب إعارته يفتح في حال اتمام التعاقد مع صلاح.

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