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زيادة عدد العاطلين فى ألمانيا لـ 90 ألفا فى ديسمبر

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زيادة عدد العاطلين فى ألمانيا لـ 90 ألفا فى ديسمبر زيادة عدد العاطلين فى ألمانيا لـ 90 ألفا فى ديسمبر

نورنبرج (د. ب.أ)

توقع خبراء فى عدد من كبرى بنوك ألمانيا أن يكون معدل البطالة فى البلاد قد ارتفع فى شهر ديسمبر على غرار السنوات الماضية رغم أن موسم الشتاء هذا العام، ليس شديدا نسبيا حتى الآن.

وقال الخبراء فى استطلاع للرأى أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عدد العاطلين عن العمل فى البلاد الشهر الأخير من عام 2013 بلغ نحو 2.869مليون، من الرجال والنساء.

واستند الخبراء فى ذلك إلى حساباتهم الخاصة وقالوا إن ذلك يمثل زيادة بنحو 90 ألف عاطل مقارنة بشهر نوفمبر وبنحو 55 ألف عاطل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

ومن المقرر أن تعلن وكالة العمل الألمانية فى السابع من الجارى بياناتها الرسمية عن البطالة فى شهر ديسمبر عام 2013.

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