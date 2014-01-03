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ارتفاع قياسى لصادرات كوريا من الأسلحة إلى 3.4 مليار دولار العام الماضى

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ارتفاع قياسى لصادرات كوريا من الأسلحة إلى 3.4 مليار دولار العام الماضى ارتفاع قياسى لصادرات كوريا من الأسلحة إلى 3.4 مليار دولار العام الماضى

(د. ب.أ)

كشفت بيانات صدرت أن صادرات كوريا الجنوبية من الأسلحة سجلت أعلى مستوى على الإطلاق لتصل قيمتها إلى 3.4 مليار دولار العام الماضى على خلفية انتعاش مبيعات الطائرات والسفن البحرية المصنعة داخليا.

وقالت وكالة المشتريات الحكومية إن الرقم أكثر بمقدار مليار دولار مقارنة مع عام 2012، وأعلى 14 مرة مقارنة مع عام 2006.

وجاءت معظم المبيعات من شركات الطائرات وبناء السفن الرائدة، التى تستهدف الدول الصاعدة فى أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

وقالت الوكالة فى بيان إن صادرات الأسلحة تعتبر ذات جدوى لكونها تعزز القدرة التنافسية لشركات الدفاع الكورية الجنوبية من خلال توسيع السوق على الصعيد الدولي، والتغلب على محدودية الطلب فى السوق المحلية.

ووفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، كانت الشركة الكورية الجنوبية لصناعات الفضاء والطائرات ( كيه إيه آى) قد وقعت فى الشهر الماضى على صفقة بقيمة 1.1 مليار دولار لتصدير 24 مقاتلة خفيفة من طراز "إف إيه 50" إلى العراق، ممهدة طريقها إلى سوق السلاح فى الشرق الأوسط.

وفى الشهر الماضى، وقعت شركة "إس تى إكس" لبناء السفن، وهى واحدة من شركات بناء السفن الرائدة فى كوريا الجنوبية صفقة بقيمة71.3 مليون دولار مع بيرو لبناء خمس سفن حراسة دوريات، بعد صفقتها مع كولومبيا لبناء سفن حراسة دوريات.

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