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«إخوانى» فى «الجزيرة»: أدعو الله أن تحتل إسرائيل سيناء وتبيد الجيش المصرى

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«إخوانى» فى «الجزيرة»: أدعو الله أن تحتل إسرائيل سيناء وتبيد الجيش المصرى «إخوانى» فى «الجزيرة»: أدعو الله أن تحتل إسرائيل سيناء وتبيد الجيش المصرى
«أسامة» يتحدث عن أمنياته فى 2014

كتب : محمد مقلد منذ 44 دقيقة

المال والحب والسعادة.. هذا هو مثلث الأحلام والأمنيات العادية للبشر فى مطلع كل عام، غير أن أحد أعضاء تنظيم الإخوان لديه أمنيات أخرى لم يخجل من المجاهرة بها، حيث قال فى اتصال هاتفى مع قناة «الجزيرة»، إنه «يتمنى أن تحتل إسرائيل سيناء عام 2014، وأن يُبيد جيش الاحتلال الجيش المصرى». وأضاف الإخوانى، الذى عرّف نفسه بـ«أسامة من بنى سويف»: «هذه الأمنية تطبيقاً لقيام الشيخ محمد متولى الشعراوى، رحمه الله، بالسجود لله عقب هزيمة 1967».

«إذا دخلتم فاتخذوا منها جنداً كثيفاً فإن بها خير أجناد الأرض»، هكذا يقول الحديث النبوى الشريف، لكن أسامة الإخوانى لا يرى ما رآه الرســـــول (صلى الله عليه وسلم)، ويقول فى اتصاله بقناة الجزيـــــرة التابعة لقطر إنه «باحتـــلال إسرائيل لمصــــر ودخولها لسيناء، سيتوحد الشعب وسيخــــرج منه الجنــــود الحقيقيون، الذين سيحمون مصر»، ويضيف: «أمنيتى هى أن تحتل إسرائيل سيناء، وأتمنى تحقيقها من الله تعالى، فإسرائيل لها مطامع كبيرة فى سيناء، وأتمنى ألا تترك تلك الفرصة تضيع منها».

على النقيض من تصريحات أسامة، الذى يحمل الجنسية المصرية، حذر الشيخ عدنان العرعور، الداعية السورى، تنظيم الإخوان من محاولة تكرار تجربة الجزائر فى مصر، مؤكداً أن «ما يحدث فى مصر من محاولة لإشعال الفتنة يخدم المتربصين بها». وتابع فى تصريحات بثها تليفزيون «حزب النور» على الإنترنت: «إذا اشتعلت الفتنة فى مصر فإنها ستحصد الأخضر واليابس، وننصح جماعة الإخوان وأنصارهم بألا يستردوا ما يعتقدون أنه سُلب منهم بالقوة»، مضيفاً: «لا يجوز شرعاً الصدام، لأنه يفتح باب شر كبيراً، ومن التزام شرع الله الابتعاد عن العنف والزج بالبلاد لمستنقع العنف ونشر الفوضى».

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