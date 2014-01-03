ضبط 34 قطعة أثرية بحوزة مدرس ومزارع بالمنيا

تمكنت وحدة مباحث قسم المنيا من ضبط مدرس بحوزته 33 قطعة أثرية مختلفة الأحجام والأوزان، ومزارع آخر بحوزته تمثال من الذهب.

وتلقى اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور قسم شرطة المنيا بورود معلومة إلى وحدة مباحث القسم بقيام مدرس بالإتجار بالأثار ومزاولة نشاطه غير المشروع بدائرة قسم المنيا.

عقب تشكيل فريق من وحدة مباحث قسم المنيا وشرطة السياحة والآثار، تمكنوا من ضبط «محمد. ع. م»، 46 سنة، مدرس، ومقيم بقرية بمركز سمالوط وبحوزته 33 قطعة أثرية مختلفة الآحجام والأوزان.

كما تلقى مدير الأمن إخطاراً من شرطة السياحة والآثار، بضبط «محمد. س. ع»، 55 سنة، مزارع، ومقيم بقرية الشيخ عبادة التابعة لدائرة المركز، وبحوزته قطعة ذهبية اللون على شكل تمثال طوله حوالى 3 سنتيمتر، فتحرر عن الواقعة المحضر رقم «41 لسنة 2014» إداري مركز ملوي.