أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

ضبط 34 قطعة أثرية بحوزة مدرس ومزارع بالمنيا

  • مصر
  • 30
Google+ Print
ضبط 34 قطعة أثرية بحوزة مدرس ومزارع بالمنيا ضبط 34 قطعة أثرية بحوزة مدرس ومزارع بالمنيا

تمكنت وحدة مباحث قسم المنيا من ضبط مدرس بحوزته 33 قطعة أثرية مختلفة الأحجام والأوزان، ومزارع آخر بحوزته تمثال من الذهب.

وتلقى اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور قسم شرطة المنيا بورود معلومة إلى وحدة مباحث القسم بقيام مدرس بالإتجار بالأثار ومزاولة نشاطه غير المشروع بدائرة قسم المنيا.

عقب تشكيل فريق من وحدة مباحث قسم المنيا وشرطة السياحة والآثار، تمكنوا من ضبط «محمد. ع. م»، 46 سنة، مدرس، ومقيم بقرية بمركز سمالوط وبحوزته 33 قطعة أثرية مختلفة الآحجام والأوزان.

كما تلقى مدير الأمن إخطاراً من شرطة السياحة والآثار، بضبط «محمد. س. ع»، 55 سنة، مزارع، ومقيم بقرية الشيخ عبادة التابعة لدائرة المركز، وبحوزته قطعة ذهبية اللون على شكل تمثال طوله حوالى 3 سنتيمتر، فتحرر عن الواقعة المحضر رقم «41 لسنة 2014» إداري مركز ملوي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية