وزير التعليم: مصر تحتل المركز 72 فى جودة التعليم على مستوى العالم

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أن مستوى جودة التعليم فى مصر احتل المرتبة 72 عالميا بعدما كان يحتل المستوى 142، مضيفا أنه سيتم تدريس اللغة الإنجليزية فى المدارس الحكومية خلال العام الدراسى المقبل من الصف الثانى الابتدائى بعدما كان يتم تدريس اللغة الأجنبية من الصف الرابع من مرحلة التعليم الأساسى.

وأضاف أبو النصر خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج "السادة المحترمون" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى عبر فضائية "أون تى فى" أن الدولة طرحت 150 ألف فرصة عمل هذا العام، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم حصلت على 85 ألف من الطرح هذا العام لصالح المعلمين، مؤكدا أن مع بداية العام الدراسى القادم 2014 سيتم تثبيت 85 ألف معلم من أصحاب المؤهلات العالية والذين مضى عليهم ثلاث سنوات فى تعاقداتهم.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه مع تحديد الموازنة العامة الجديدة للدولة سيتم تعيين دفعة أخرى من المعلمين أصحاب الشهادات العليا والذين مر على تعاقدهم ثلاث سنوات.

ولفت أبو النصر إلى أن 92% من موازنة وزارة التربية والتعليم تذهب لصالح الأجور أما الـ8% المتبقية فهى تذهب لصالح تطوير العملية التعليمية، مؤكدا أن موازنة التعليم فى مصر كانت 62 مليار جنيه.

وأوضح الوزير أنه سيتم تقليل النسبة لتصبح 70% لصالح أجور العاملين بالوزارة أما الـ30% المتبقية فستكون لصالح تطوير التعليم فى مصر، وزيادة الأجور والعملية التعليمية بعد القرار الذى سيصدر برفع موازنة التعليم من أجل تقديم عملية تعليمية أفضل لصالح البلاد.

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