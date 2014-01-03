أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

باحث بمشروع الطاقة الشمسية: المعدات سرقت من الموقع فى الانفلات الأمنى

Google+ Print
باحث بمشروع الطاقة الشمسية: المعدات سرقت من الموقع فى الانفلات الأمنى باحث بمشروع الطاقة الشمسية: المعدات سرقت من الموقع فى الانفلات الأمنى

قال الدكتور أمين مبارك، الباحث الرئيسى لمشروع المحطة التجريبية للطاقة الشمسية، بكلية الهندسة جامعة القاهرة، فرع الشيخ زايد، والذى افتتح أمس الخميس، إن الانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير، عطل المشروع عام كامل، مؤكدا أنه تمت سرقة معدات العمل من موقع المشروع من قبل.

وأضاف "مبارك"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المشروع يوفر طاقة ليس لها حدود، بسبب وفرة الطاقة الشمسية فى ، مشيرا إلى أنه إذا أنشأت الدولة محطات لتوليد الطاقة من الشمس على مساحة 100 كيلو متر مربع، تكفى لإمداد الوطن العربى كاملا بالطاقة.

لمزيد من التقارير
>عمال "الحديد والصلب" يعلقون اعتصامهم بعد لقاء وزير الصناعة

"دار الهلال": 700 مليون جنيه قيمة مديونية المؤسسة للتأمينات

منى مينا: عقوبات على الأطباء المتعسفين ضد زملائهم المضربين

اقرا ايضا
>إصابة 3 مجندين بعد إشعال الإخوان النيران بسيارة شرطة بأسوان

"الداخلية": توصلنا لمعلومات تؤكد تورط حماس فى اقتحام السجون

بالفيديو.. ننشر اعترافات أحد المتورطين فى تفجير مديرية أمن الدقهلية

الإيكونوميست: دولة جنوب السودان تدمر نفسها من الداخل

فكرى صالح: الحضرى "أسد" دجلة

"أوراسكوم للاتصالات" تحتل المرتبة الأولى لأنشط عشر شركات بـ2013

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر