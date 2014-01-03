باحث بمشروع الطاقة الشمسية: المعدات سرقت من الموقع فى الانفلات الأمنى

قال الدكتور أمين مبارك، الباحث الرئيسى لمشروع المحطة التجريبية للطاقة الشمسية، بكلية الهندسة جامعة القاهرة، فرع الشيخ زايد، والذى افتتح أمس الخميس، إن الانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير، عطل المشروع عام كامل، مؤكدا أنه تمت سرقة معدات العمل من موقع المشروع من قبل.

وأضاف "مبارك"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المشروع يوفر طاقة ليس لها حدود، بسبب وفرة الطاقة الشمسية فى مصر، مشيرا إلى أنه إذا أنشأت الدولة محطات لتوليد الطاقة من الشمس على مساحة 100 كيلو متر مربع، تكفى لإمداد الوطن العربى كاملا بالطاقة.

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