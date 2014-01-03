باحث أزهرى يحصل على الدكتوراه فى التفسير الشامل للقرآن الكريم

حصل الباحث الأزهرى، الدكتور عاطف محمد الخولى، المدرس المساعد بكلية أصول الدين، بجامعة الأزهر بالقاهرة، على درجة العالمية (الدكتوراة)، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وكانت رسالته بعنوان "التفسير الشامل للقرآن الكريم للدكتور أمير عبد العزيز، دراسة تحليلية"، وهذا التفسير يتألف من 6 مجلدات، وكل مجلد يزيد على الـ600 صفحة.

وتشتمل المجلدات على تفسير القرآن الكريم كاملًا، ومطبوعة ضمن مطبوعات دار السلام بالقاهرة، واستغرقت مدة تأليفها 3 سنوات، وسمى التفسير بالشامل، لاتسامه بالشمول على الجوانب الأساسية، التى توضح دور الإنسان فى الحياة، وعلاقته بالآخر، ومنها تفنيد الشبهات التى تدور حول الأنبياء والرسل جميعا، وتصحيح صورة كافة الأنبياء والرسل، وتفنيد الشبهات التى تدور حول المرأة، وتضمنت الرسالة أن الشريعة الإسلامية تقبل الرأى والرأى الآخر، وترفض المذهبية أو العصبية العمياء، وبيان أن المجتمع يقبل التعددية بكافة أنواعها، سواء التعددية الثقافية أو الدينية، أو العرقية.

وشارك فى المناقشة الدكتور السيد محمد دسوقى، أستاذ التفسير وعلوم القرآن المتفرغ بالكلية، "مشرفاً أساسياً"، والدكتور حسن عبد الحميد وتد، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالكلية، مشرفاً مشاركاً، والدكتور عبد الفتاح العوارى، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بالكلية "مناقشا داخليا"، والدكتور شحات حسيب الفيومى، العميد السابق لكلية أصول الدين بالمنوفية، ومقرر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة بالجامعة "مناقشاً خارجياً".

لمزيد من التقارير

>عمال "الحديد والصلب" يعلقون اعتصامهم بعد لقاء وزير الصناعة

"دار الهلال": 700 مليون جنيه قيمة مديونية المؤسسة للتأمينات

منى مينا: عقوبات على الأطباء المتعسفين ضد زملائهم المضربين

اقرا ايضا

>إصابة 3 مجندين بعد إشعال الإخوان النيران بسيارة شرطة بأسوان

"الداخلية": توصلنا لمعلومات تؤكد تورط حماس فى اقتحام السجون

بالفيديو.. ننشر اعترافات أحد المتورطين فى تفجير مديرية أمن الدقهلية

الإيكونوميست: دولة جنوب السودان تدمر نفسها من الداخل

فكرى صالح: الحضرى "أسد" دجلة

"أوراسكوم للاتصالات" تحتل المرتبة الأولى لأنشط عشر شركات بـ2013