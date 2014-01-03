مؤتمر "جراحات الخزانة الأمامية وتصحيح الإبصار".. فبراير المقبل

يعقد مؤتمر جراحات الخزانة الأمامية وجراحات تصحيح الإبصار فى الفترة من 6 : 7 فبراير القادم.

وصرح الدكتور طارق البلتاجى أستاذ طب وجراحة العيون بمعهد بحوث أمراض العيون سكرتير عام المؤتمر، أن المؤتمر يشارك فيه عدد من الخبراء الأجانب من أمريكا وأسبانيا وإنجلترا وإيطاليا والنمسا وسويسرا وسيقوم بعض من الخبراء الأجانب مع نخبة من الخبراء المصريين المتخصصين بعمل جراحات من مستشفى الرواد للعيون بالقاهرة وتنقل مباشرة على الهواء لقاعة المؤتمر.

وأوضح أن المؤتمر يناقش أحدث الأبحاث فى مجال جراحات المياه البيضاء والمياه الزرقاء والقرنية وأنواع العدسات الحديثة التى تزرع داخل العين والأجهزة الحديثة لجراحات المياه البيضاء والخزانة الأمامية والقرنية المخروطية.

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