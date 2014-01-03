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متحدث: حالة زوجة «بوش» الأب الصحية تتحسن وتتطلع للعودة إلى كلابها وزوجها

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متحدث: حالة زوجة «بوش» الأب الصحية تتحسن وتتطلع للعودة إلى كلابها وزوجها متحدث: حالة زوجة «بوش» الأب الصحية تتحسن وتتطلع للعودة إلى كلابها وزوجها

قال المتحدث باسم عائلة الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب، جيم مكجراث، الخميس، إن زوجته باربرا بوش في حالة معنوية عالية وتتعافى بعدما نقلت إلى مستشفى في هيوستون في وقت سابق هذا الأسبوع بسبب مشكلة في الجهاز التنفسي.

وأضاف «مكجراث» في تصريحات صحفية: «بالتأكيد هي تتطلع للعودة إلى بيتها، إلى كلابها وزوجها، والأطباء يعكفون على تقييم حالتها، بشكل يومي، ولم يتحدد بعد موعد لخروجها من المستشفى».

وبعث زوجها جورج بوش الأب برسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» نيابة عن «باربرا» وجّه فيها الشكر إلى الرئيس باراك أوباما والرئيس السابق بيل كلينتون تقديرا لاهتمامهما.

وقال «بوش»: «تشكر (باربرا) باراك أوباما وبيل كلينتون على تمنياتهما لها بالشفاء».

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