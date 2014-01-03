صحيفة: الجيش الصيني سينشئ «قيادة مشتركة» لإعادة تنظيم قواته

قالت صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية الرسمية، الجمعة، نقلا عن وزارة الدفاع إن القوات المسلحة ستنشئ قيادة مشتركة للعمليات لتحسين التنسيق بين مختلفأفرع المنظومة العسكرية التي تزداد تعقيدًا.

وتتحرك الصين بسرعة لتطوير معداتها العسكرية لكن محللين عسكريين يقولون إن التكامل العملياتي للأنظمة العسكرية المعقدة والمتباينة في إرجاء هيكل مناطقي للقيادة يمثل تحديًا رئيسيًا لـ«بكين».

وفي السابق تمتع القادة العسكريون على مستوى المناطق بنطاق واسع للسيطرة على قواتهم وظلت الأفرع العسكرية معتمدة بشكل كبير على بعضها البعض مما يجعل من الصعب ممارسة السيطرة المركزية اللازمة للاستخدام المشترك لانظمة الأسلحة الجديدة بشكل فعال.

ونقل تقرير «تشاينا ديلي» عن تعليقات أدلت بها وزارة الدفاع الوطني للصحيفة تقول إن الصين ستطبق نظامًا للقيادة المشتركة «في الوقت المناسب» وأنها أطلقت بالفعل برامج استرشادية لذلك الغرض.

ولدى الصين حاليًا سبع مناطق عسكرية تتركز بشكل تقليدي حول وحدات برية للجيش لكن تغير المصالح الأمنية للصين مع ظهور نزاعات مع دول مجاورة على مناطق غنية بالطاقة في بحري الصين الجنوبي والشرقي أبرز حاجتها إلة التركيز بشكل أكبر على القوات الجوية والبحرية.

ونقل التقرير عن نائب الأمين العام للمجلس الصيني لدراسات سياسة الأمن القومي، لي تشونجونغ، قوله إن «الصين شيدت حصنا حديديا في مناطقها الحدودية، ومصدر القلق الرئيسي يكمن في البحر».