ولي العهد يرعى سباق الخيل الكبير على «كأسيْ سموه» للإنتاج والمستورد.. غداً

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, حفل سباق الخيل السنوي الكبير على كأسي سمو ولي العهد الأمين لجياد الإنتاج والمستورد, الذي يقيمه نادي الفروسية غداً السبت بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية. وخصص الشوط التاسع لخيل الإنتاج ( مفتوح الدرجات عمر 4 سنوات فأكثر), كما خصص الشوط العاشر للخيل المستوردة (مفتوح الدرجات عمر 4 سنوات فأكثر) للجياد التي تتنافس على كأسي سمو ولي العهد, يتكون برنامج السباق من عشرة أشواط. ونوه صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ورئيس اللجان الفنية بنادي الفروسية بالدعم الكبير الذي تلقاه رياضة الفروسية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, مؤكداً أن هذا الدعم والرعاية والتشجيع كان له أكبر الأثر في تنامي الاهتمام بهذه الرياضة العربية الأصيلة وتوسيع قاعدتها الجماهيرية بوصفها جزءاً من تاريخنا وموروثنا وثقافتنا. وأضاف سموه في تصريح بمناسبة حفل السباق على كأسي سمو ولي العهد أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للحفل تأتي تأكيداً لحرص حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - على إبراز هذه الرياضة الأصيلة, مرحباً بتشريف سموه الكريم الذي يعد دعماً وتشجيعاً لأبنائه من المنتمين والمهتمين برياضة الفروسية, متمنياً أن يظهر حفل السباق الكبير على كأسي ولي العهد بالصورة المشرفة. ورفع مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع من جانبه أسمى آيات الشكر والامتنان لسمو ولي العهد على رعايته لهذه المناسبة الكبيرة على كأسي سموه وتشريفه الحفل وتسليمه الكأسين لأصحاب الجياد الفائزة. وقال المزروع : "إن محبي ومتابعي وعشاق رياضة الفروسية يسعدون بهذه الرعاية الكريمة من سموه الكريم في إطار ما تلقاه هذه الرياضة من دعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -. وأكد المزروع أن نادي الفروسية قد أكمل الترتيبات التي تكفل نجاح هذه المناسبة الكبيرة المهمة وإظهارها بالمظهر المشرف, كما وجهت الدعوات إلى أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وأعضاء نادي الفروسية.