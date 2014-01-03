وزير المالية يوافق على الإفراج عن شحنة بطاطين لـ"مصر الخير"

وافق وزير المالية الدكتور أحمد جلال اليوم، الخميس، على الإفراج عن شحنة بطاطين وردت لصالح جمعية مصر الخير لتوزيعها على الفقراء، حيث وجه الوزير بخروج الشحنة فوراً، ثم استكمال إجراءات الإعفاء من الجمارك.

ومن جانبه، أشار محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك إلى قيام الوزارة بتقديم مشروع قرار لرئيس الوزراء لإعفاء الشحنة من الرسوم الجمركية والمقدرة بنحو 88 ألف جنيه، طبقاً لأحكام قانون الجمعيات الخيرية، الذى يمنح رئيس الوزراء الحق فى الإعفاء من الرسوم الجمركية.

وفيما يتعلق بضريبة المبيعات، قال الصلحاوى، إن مسئولى جمعية مصر الخير سددوا الضريبة المستحقة على الشحنة، وتم إيداعها فى صورة أمانة إلى حين قيام مصلحة الضرائب بإنهاء الإجراءات القانونية لإعفاء الشحنة من الضريبة.

وأكد أن وزير المالية طلب تيسير التعامل مع التبرعات التى ترد من الخارج فى صورة سلع أو أجهزة، بحيث يتم الإفراج عنها عقب الحصول على الموافقات من السلطات المختصة.

ومن ناحية أخرى، صرح رئيس مصلحة الجمارك، بأن وزير المالية طلب تسليم كميات الملابس المستعملة والمتروكة كمهمل لدى الجمارك إلى وزارة التضامن الاجتماعى لتوزيعها على الجمعيات الخيرية التى تشرف عليها الوزارة.

وكشف عن وجود 40 طناً من هذه الملابس المستعملة بالمخازن هى حصيلة عدة رسائل وردت للجمارك خلال الفترة الماضية، ونظراً لأنه ممنوع دخولها البلاد، فتم تركها فى مخازن الجمارك لعدة أشهر، وبالتالى أصبحت مهملة، لافتاً إلى أن القانون يمنع عرض الملابس المستعملة للبيع فى مزاد علنى، ولذا وجه وزير المالية بتقديمها للجمعيات الخيرية لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.

أقرأ أيضاً

المتحدث العسكرى: الجيش الثانى يقبض على 18 تكفيريا وينسف 5 أنفاق

لجنة إدارة أموال الإخوان تتحفظ على أموال باكينام الشرقاوى وعزة الجرف

بالفيديو.. 7 قتلى فى انفجار الضاحية الجنوبية ببيروت

وزير الداخلية يكشف: مُنفذ تفجير المنصورة انتحارى يدعى إمام مرعى.. وحماس دربت الإخوان على أعمال إرهابية بمعسكراتها.. و"أنصار بيت المقدس" مسئولة عن استهدافى واغتيال مبروك.. ومن يقترب من الكنيسة "هالك"

حسن شاهين: خد بالك يا سيسى

>