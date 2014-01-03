ما علاج كهرباء الأصابع فى فصل الشتاء؟

الأعراض المرضية، هى طريقة الجسم ليخبرنا بوجود خطب ما بالجسم، حيث أرسلت قارئة لليوم السابع استشارة تتساءل فيها، عن علاج كهرباء الأصابع، حيث إنها تشعر منذ فترة بوجود "تنميل" بيدها؟

أجاب على هذه الاستشارة، الدكتور ضياء السيد أخصائى العظام وجراحة اليد، إن شعور بالتنميل بأصابع اليد، غالبا ما يكون بسبب الالتهاب الأعصاب المغذية لليد، مضيفا أن تلك الحالة قد تكون مصحوبة بسبب الإصابة بمرض السكر.

وتابع ضياء، أنه فى حالة الإصابة بالسكر يعانى المريض ما يعرف بالتهاب طرفى منطقة رسغ اليد، مشيرا إلى أن ذلك نتيجة حدوث التهاب بفقرات الرقبة تؤدى إلى زيادة الألم فى الذراع.

وأضاف أن هذه الحالة بسبب الضغط على جذور الأعصاب، ونصح ضياء بضرورة عمل رسم عصب اليد، لبيان سبب تلك الحالة، بالإضافة إلى ضرورة الراحة للإنسان.

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