رئيس مجلس الشورى يرحب بلجنة أهالي البكيرية

استقبل مجلس الشورى أعضاء لجنة أهالي البكيرية يوم الاثنين للاطلاع على جانب من أعماله ومنشآته وأنشطته وكان في استقبالهم اللواء ركن مهندس حمد الحسون عضو مجلس الشورى وتعتبر الزيارة الأولى للجان الأهلية تزور المجلس. وتضمنت الزيارة مشاهدة فيلم وثائقي عن تاريخ المجلس ثم جولة داخل اروقة المجلس مبتدئينها بالقبة الأندلسية ثم الملكية ثم توجه اعضاء لجنة الأهالي الى قاعة المجلس الرئيسية وحضر الأعضاء جلست المجلس في شرفة المجلس لكبار المسؤولين والزوار واستمعوا لجزء من الجلسة والجدير بالذكر ان رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ استوقف الجلسة للترحيب بلجنة أهالي البكيرية منوها انها اول لجنة اهلية على مستوى المملكة تزور المجلس وبعد ذلك زار الوفد مكتبة المجلس وتضم اكثر من 44 الف كتاب ثم زيارة لغرفة الإنتاج التلفزيوني الخاصة بالمجلس وفي نهاية الزيارة قدم نائب رئيس لجنة الأهالي الدكتور سليمان بن ابراهيم النملة واعضاء لجنة اهالي البكيرية درعا تذكاريا للمجلس بمناسبة الزيارة.

بعدها تناول الجميع طعام الغداء على مائدة اللواء ركن مهندس حمد الحسون عضو مجلس الشورى.