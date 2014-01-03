وزير المياه والكهرباء يوقع 30 عقداً لتنفيذ مشاريع مياه وصرف صحي بأكثر من 397 مليون ريال

وقع وزير المياه والكهرباء المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الحصين (30) عقداً لتنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة بتكلفة إجمالية تزيد على (397) مليون ريال.

ويمثل العقد الأول مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمركز الشعف بمنطقة عسير بمبلغ قدره (69,386,388) ريال، ومدة العقد (24) شهراً، والعقد الثاني إكمال تنفيذ شبكات شرب مدينة نجران (المرحلة الثانية) عقد رقم (2) بمبلغ قدره (51,443,400) ريال، ومدة العقد (36) شهراً، والعقد الثالث مشروع إنشاء شبكات مياه شرب متفرقة جنوبي مدينة بريدة بمنطقة القصيم بمبلغ قدره (41,661,450) ريال، ومدة العقد (24) شهراً، والعقد الرابع مشروع إنشاء شبكات مياه شرب متفرقة شمالي مدينة بريدة بمنطقة القصيم بمبلغ قدره (34,316,800) ريال، ومدة العقد (24) شهراً، والعقد الخامس إنشاء خزانات استراتيجية وملحقاتها بمدينة طريف بمنطقة الحدود الشمالية بمبلغ قدره (25,985,000) ريال، ومدة العقد (24) شهراً، والعقد السادس تشغيل وصيانة محطات الضخ ومحطة المعالجة لمياه الصرف الصحي بشرقي محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير بمبلغ قدره (24,045,000) ريال، ومدة العقد (36) شهراً، والعقد السابع تشغيل وصيانة مشاريع المياه بمحافظة الشماسية والقرى التابعة لها بمنطقة القصيم بمبلغ قدره (19,505,000) ريال، ومدة العقد (60) شهراً، والعقد الثامن تشغيل وصيانة شبكات ومحطات الضخ ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة محايل عسير بمنطقة عسير بمبلغ قدره (16,256,160) ريال، ومدة العقد (36) شهراً، والعقد التاسع إكمال مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة أحد رفيدة (المرحلة الثالثة) بمنطقة عسير بمبلغ قدره (12,975,000) ريال، ومدة العقد (24) شهراً، والعقد العاشر تشغيل وصيانة محطة تنقية مياه رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بمبلغ قدره (12,936,211) ريال، ومدة العقد (36) شهراً، والعقد الحادي عشر تشغيل وصيانة مشروع محطة المياه بحوطة بني تميم بمنطقة الرياض بمبلغ قدره (10,395,000) ريال، ومدة العقد (36) شهراً، والعقد الثاني عشر إبدال شبكات المياه القديمة بمحافظات منطقة الرياض (المرحلة الأولى) (عفيف) بمبلغ قدره (8,055,364) ريال، ومدة العقد (24) شهراً، والعقد الثالث عشر إنشاء شبكات مياه الشرب بقرية المعظم بمنطقة تبوك بمبلغ قدره (7,999,509) ريال، ومدة العقد (18) شهراً، والعقد الرابع عشر إنشاء سدود المجموعة الثالثة بمنطقه تبوك (سدي تلاع الشمالي والجنوبي، وسد سالم الأوسط) بمنطقة تبوك بمبلغ قدره ( 6,867,519) ريال، ومدة العقد (36) شهراً، و العقد الخامس عشر الإشراف على توسعة ورفع كفاءة محطة تنقية المياه بالحميمة بمنطقة حائل بمبلغ قدره (5,744,000) ريال، ومدة العقد (30) شهراً، والعقد السادس عشر الإشراف على مشروع إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة وتنفيذ التوصيلات بمنطقة الرياض بمبلغ قدره (5,508,000) ريال، ومدة العقد (36) شهراً، والعقد السابع عشر مشروع تنفيذ خط الرديف من محطة الضخ بشباعة إلى محطة المعالجة القديمة بخميس مشيط بمنطقة عسير بمبلغ قدره (5,473,500) ريال، ومدة العقد (8) أشهر، والعقد الثامن عشر الإشراف على تنفيذ مشروع إنشاء مبنى المديرية العامة للمياه بمنطقة حائل بمبلغ قدره (5,151,000) ريال، ومدة العقد (36) شهراً، والعقد التاسع عشر دراسة وتصميم المخطط التفصيلي لشبكات المياه والصرف الصحي لمدن محافظتي رابغ والكامل وربطها بمراكز التنمية بمنطقة مكة المكرمة بمبلغ قدره (4,712,500) ريال، ومدة العقد (14) شهراً، والعقد العشرون دراسة وتصميم المخطط التفصيلي لشبكات المياه والصرف الصحي لمدن محافظتي الليث والقنفذة (الليث، والقنفذة، والقوز، وحلي، وأضم، والمظيلف، والعرضتين الشمالية والجنوبية) بمنطقة مكة المكرمة بمبلغ قدره (4,313,200) ريال، ومدة العقد (14) شهراً، و العقد الحادي و العشرون إنشاء وتجهيز مستودعات المديرية بمحافظة ( خيبر، والعلا )، (الجزء الأول) بمنطقة المدينة المنورة بمبلغ قدره (4,198,520) ريال، ومدة العقد (12) شهراً، والعقد الثاني والعشرون مشروع تنفيذ الشبوك الأمنية لمواقع خزانات المياه بمنطقة عسير بمبلغ قدره (4,170,000) ريال، ومدة العقد (9) أشهر، والعقد الثالث و العشرون عملية سقيا (المجموعة الأولى) بمحافظة ظهران الجنوب والمراكز التابعة لها بمنطقة عسير بمبلغ قدره (3,952,800) ريال، ومدة العقد (36) شهراً، و العقد الرابع والعشرون دراسة وتصميم المخطط التفصيلي لشبكات المياه والصرف الصحي وربط مراكز التنمية لمدن (الخرمة، وتربة، ورنية) بمنطقة مكة المكرمة بمبلغ قدره (3,670,000) ريال، ومدة العقد (14) شهراً، والعقد الخامس والعشرون حفر (8) آبار يدوية تدعيمية في محافظة العقيق بمنطقة الباحة بمبلغ قدره (3,089,200) ريال، ومدة العقد (24) شهراً، والعقد السادس والعشرون عملية معالجة الطفح لأحياء متفرقة بمدينة أبها لعام 1434ه، بمنطقة عسير بمبلغ قدره (2,605,000) ريال، ومدة العقد (11) شهراً، والعقد السابع والعشرون سقيا الغريف وقراها بمنطقة جازان بمبلغ قدره (996,450) ريال، ومدة العقد (6) أشهر، و العقد الثامن و العشرون تأمين سقيا القحمة وقراها بمنطقة جازان بمبلغ قدره (996,450) ريال، ومدة العقد (6) أشهر، والعقد التاسع و العشرون إقامة مجموعة من الدورات في مجال الهندسة القيمية بوزارة المياه والكهرباء بمبلغ قدره (750,000) ريال، ومدة العقد (10) أشهر، والعقد الثلاثون الإشراف على مشاريع المياه بمحافظتي أملج والبدع بمنطقة تبوك بمبلغ قدره (343,500) ريال، ومدة العقد (3) أشهر.

وتأتي مشاريع هذه الوزارة إنفاذاً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز اّل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين كافة في جميع أرجاء المملكة، وتأكيداَ من الوزارة لاستمرار خدماتها للمواطنين وفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة لمواجهة التوسع العمراني والتزايد السكاني المستمر.