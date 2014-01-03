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روراوة بعد تجميد مليون دولار من رصيد الجزائر: مصر في الأزمة نفسها.. لكننا واثقون

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روراوة بعد تجميد مليون دولار من رصيد الجزائر: مصر في الأزمة نفسها.. لكننا واثقون روراوة بعد تجميد مليون دولار من رصيد الجزائر: مصر في الأزمة نفسها.. لكننا واثقون

(/أ ش أ/) - جمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مليون دولار من رصيد نظيره الجزائري بسبب النزاع الخاص ببث مباريات دون الحصول على موافقة من الشبكة المالكة لهذا الحق، الجزيرة الرياضية.

أعلن عن ذلك محمد روراوة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وقال روراوة - في تصريح له مساء اليوم - "إن هذا الاجراء تحفظى إلى حين فصل القضاء فى هذه القضية، وهي الحالة نفسها التي يواجهها الاتحاد المصري لكرة القدم".

وكان التلفزيون الجزائرى قد بث يوم 12 أكتوبر الماضي اللقاء الذي جمع بين فريقى بوركينا فاسو والجزائر بواجادوجو على شبكته الأرضية دون موافقة قناة الجزيرة الرياضية المالكة لحقوق البث.

كما قام التلفزيون المصري أيضا ببث مباراة غانا- التى جرت يوم 15 أكتوبر بملعب كوماسي على قناتها الأرضية دون موافقة المؤسسة المالكة لحقوق البث بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا.

وقال رورارة في هذا الصدد: "لسنا قلقين بهذا الشأن باعتبار أن التلفزيون الجزائري التزم بدفع الغرامة التى تفرض عليه بعد بت العدالة في هذه القضية".

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