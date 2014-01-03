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خيري رمضان: JWT منتجة شخصية "فاهيتا".. ومديرها "مسيحي" ليس له علاقة بالإخوان

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خيري رمضان: JWT منتجة شخصية "فاهيتا".. ومديرها "مسيحي" ليس له علاقة بالإخوان خيري رمضان: JWT منتجة شخصية "فاهيتا".. ومديرها "مسيحي" ليس له علاقة بالإخوان

كتب : محمد عاشور الخميس 02-01-2014 23:42

قال الإعلامي خيري رمضان، مقدم برنامج "ممكن"، على قناة "cbc"، إن النيابة العامة كلفت نيابة أمن الدولة العليا التي كلفت بدورها الأمن الوطني للتعرف على حقيقة إعلان "أبلة فاهيتا"، مشيرا إلى أنه تعامل مع الأمر على أنه خبر صحفي، لافتا إلى أن "نيويورك تايمز" اهتمت بالأمر و"اسوشيتدبرس" والتلفزيون الفرنسي تحدثا عنه.

وتابع "بحثت في الشركة التي تنتج شخصية فاهيتا فوجدت أنها شركة عالمية تسمى (جي دبليو تي)، والشركة الأم مقرها نيويورك على مستوى 100 دولة"، لافتا إلى أن من يدير الشركة في مواطن مسيحي و"بالطبع ليس له أي علاقة بتنظيم الإخوان".

وأضاف رمضان، أن دوره نقل وجهة النظر، منوها بأن نيابة أمن الدولة ستحقق مع 3 أشخاص من الشركة صاحبة الإعلان، والأمن الوطنى يبحث عن "فاهيتا"، وتابع "لدينا واقع مؤلم والإخوان يمارسون الإرهاب في وضح النهار، ودور الأمن الوطني أن يمنع التفجيرات".

وشدد "أرفض أن يذهب هذا الشعب في غيبوبة وأن يبحث عن دمية، والإرهاب واضح ومن يشجعون عليه معروفون"، مشيرا إلى أن المصريين أمام أهداف دولية، وأمريكا وقطر وتركيا يلعبون على المكشوف.

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DMC

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