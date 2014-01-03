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رئيس الشركة المنفذة لإعلان "أبلة فاهيتا": لا نعمل لمصلحة أي أطراف سياسية

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رئيس الشركة المنفذة لإعلان "أبلة فاهيتا": لا نعمل لمصلحة أي أطراف سياسية رئيس الشركة المنفذة لإعلان "أبلة فاهيتا": لا نعمل لمصلحة أي أطراف سياسية
هاني شكري: نحن شركة عالمية مقرها الرئيسي نيويورك.. والإعلان موجه للشباب

كتب : جهاد أحمد الجمعة 03-01-2014 00:08

قال هاني شكري رئيس مجلس إدارة شركة GWT في المنفذة لإعلان "شريحة المرحوم- أبلة فهيتا" الذي أثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، إن الشركة لا تعمل لحساب أو لخدمة طرف ضد طرف ولكنها شركة عالمية منتشرة في مختلف أنحاء العالم ومقرها الرئيسي في نيويورك وتعمل في مصر منذ 30 عاما.

وأضاف شكري، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "ممكن"، أن الشركة رأت أن الفئة المستهدفة من الإعلان هي الشباب من مستخدمي الإنترنت فقررنا أن يكون الإعلان موجه لهم.

وأشار شكري إلى اختيار شخصية "أبلة فاهيتا" ضمن عدة اختيارات كانت مطروحة ولكنهم استقروا عليها لأن لديها أكثر من مليون متابع على موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيس بوك".

وأكد شكري أن قوانين الشركة تمنع اقحام أي ميول أو اتجاهات في العمل سواء سياسية أو دينية أو أي أيديولوجيات أخرى، مشيرا إلى أن الشركة لا تسأل العاملين عن ميولهم أو دياناتهم قبل قبولهم في العمل.

وعن تحدث "أبلة فاهيتا" بجمل غير مفهومة ومتقطعة في الإعلان، قال شكري إن المتابعين لهذه الشخصية والتي ظهرت منذ 2010 سيعرف أن هذه هي الطريقة التي اشتهرت بها وأحبها الجمهور.

وأوضح أن ما حدث في هذا الإعلان سيغير من شكل إعلانات الإنترنت في مصر، مؤكدا أن الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن الإعلان وليست شركة "فودافون"، وأن الشركة الأم في الولايات المتحدة الأمريكية تتابع تطورات الموقف، مشيرا إلى أن مثل هذه المواقف تقلقهم بشدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

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