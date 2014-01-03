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العندليب: مباريات الزمالك والإسماعيلي يفوز فيها الأقل فنيا

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العندليب: مباريات الزمالك والإسماعيلي يفوز فيها الأقل فنيا العندليب: مباريات الزمالك والإسماعيلي يفوز فيها الأقل فنيا

أكد عبد الحليم علي مدرب عام الزمالك أن فريقه كان أفضل أمام الإسماعيلي في لقاء الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بالدوري الممتاز.

وخسر الزمالك بهدف إبراهيم حسن في مواجهة الفريقين جعلت الإسماعيلي متصدرا بتسع نقاط.

وقال العندليب في تصريحات عقب المباراة الخميس: "الزمالك كان أفضل من الإسماعيلي، والخسارة لا تمثل سوى ثلاث نقاط فقط".

وأضاف "على مدار التاريخ مباريات الزمالك والإسماعيلي لابد وأن تشهد فوز أحد الفريقين، وغالبا ما يكون الأقل فنيا وهذا ما حدث اليوم".

واختتم عبد الحليم "نعاني من غيابات عديدة، ورغم ذلك كنا أفضل وأهدرنا العديد من الفرص التي سنحت لنا وكانت كفيلة بتغيير سير المباراة".

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