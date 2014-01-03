الزنجبيل يقوى المناعة ويطرد الغازات

قد يغفل الكثير منا فوائد الزنجبيل وفائدته فى علاج عدد من الأمراض التى يقابلها الجسم، والتى توضحها الدكتورة بسنت عزت استشارى أمراض المناعة قائلة للجنزبيل فوائد متعددة فهو مفيد فى منع الغثيان والقىء، لذا ينصح بتناوله لمن يعانون من تلك المشاكل، كما أن الزنجبيل يزيد من نشاط الأمعاء مما يساعدها على الهضم دون مشاكل صحية ويستخدم كفاتح للشهية، وتنصح الحوامل بالإكثار من استخدام الزنجبيل لقدرته على منع الغثيان المصاحب للحمل ويساعد فى القضاء على الالتهابات وهو مضاد لتأكسد ويستخدم بفاعلية فى علاج سرطان القولون ويحتوى على الماغنسيوم وبعض الفيتامينات الهامة للجسم.

وتوضح الدكتورة أن الزنجبيل يستخدم بفاعلية فى تخفيض الحرارة ومسكن للألم وينصح بتناول مقدار من 2 إلى 4 جرام يوميا ويعمل على تخفيف آلام المفاصل وهو يعمل على إذابة الدهون بالجسم، وبالتالى منع المشاكل التى يقابلها الجسم بسبب السمنة وهو طارد للغازات من الجسم ويستطيع بفعلية تقليل آلام الدورة الشهرية، كما أنه مقوى للمعدة وهو مفيد فى المحافظة على الكلى ومدر للبول وهو مزيل لرائحة الفم الكريهة ويقوى الجهاز المناعى للجسم، لذا فإن تناوله يوميا يوفر لك العديد من المشاكل الصحية التى قد تحدث بسبب عدم تناول مشروب الزنجبيل.

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