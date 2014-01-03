طرق التنفس الصحيحة للتغلب على آلام المخاض

آلام المخاض المستمرة لأكثر من 15 ساعة خاصة فى حالات الولادة الأولى، تسبب حالة من القلق والخوف والفزع لدى السيدات، وعنها يقول الدكتور عبد الرؤوف رياض مستشار النساء والتوليد ونقص الخصوبة بجامعة الأردن، إنه يمكن التغلب على تلك الآلام من الحفاظ على هدوء السيدة والتعامل مع هذه الآلام من خلال التنفس ببطء.

وقال رياض إن عملية الولادة، يمكن تقليل الآلام فيها من خلال الحرص على ممارسة 3 أنواع من تمارين التنفس، وتلك التمارين بحاجة إلى ممارستها والتمرن عليها لفترة شهر على الأقل، مضيفا أن الصراخ المتواصل للأم الحامل يفقدها قوتها، ويجعلها منهكة خاصة عند وقت الولادة.

ويوضح الدكتور رياض طرق التنفس الطبيعى للمرأة الحامل بأربع طرق:

> الطريقة الأولى.. التنفس عن طريق البطن، وتبدأ تلك الطريقة عند بداية المخاض أو "الطلق"، ويتم من خلال وضع اليد أسفل الظهر، مع أخذ نفس عميق بحيث يرتفع البطن إلى أقصاه، مع عمل تدليك خفيف للبطن بحركة دائرية، من أسفل البطن إلى أعلى البطن بالقرب من الصدر، وذلك لتقليل الألم، ثم يطلق الهواء إلى الخارج ببط، ويجب إجراء هذا التمرين 10 مرات بالدقيقة على الأقل.

الطريقة الثانية.. التنفس عن طريق الصدر، وينصح المريضة بتلك الطريقة من التنفس عند بدء المخاض، أو قبل مرحلة دفع الجنين، وتقوم المرأة بوضع يدها تحت الثدى مباشرة مع أخذ نفس بسيط يشترك فيه الصدر، ثم يطلق الهواء للخارج ببطء، مضيفا إن تلك الطريقة يمكن استخدمها بدلا من الطريقة الأولى إذا وجدت المرأة نفسها تعانى من مشاكل مع طرق التنفس، وقال رياض إن المرأة تعانى من طلقات على أوقات متفرقة، وينصح بالاسترخاء على الجنب بين كل طلقة وأخرى.

الطريقة الثالثة.. الحبس والدفع، وتعتبر تلك هى الطريقة الأشهر فى الأفلام والمسلسلات، حيث تنفذ تلك الطريقة فى حالة الولادة، ويجب على المرأة الحامل أن تأخذ نفسا عميقا ثم تبدأ بالدفع، ويتم تكرار لك الطريقة أكثر من مرة خلال الدقيقة.

الطريقة الرابعة.. وهى اللهث، وتلك تكون عند بداية خروج رأس الجنين يجب أن تقوم المرأة بالتنفس بشكل سريع (اللهث)، تجنبا لحدوث أى تمزقات بالمهبل، خاصة فى الولادة الأولى، ويمكنك أيضًا استخدام هذه الطريقة للتنفس إذا شعرتِ برغبة فى الدفع ولم يكن قد حان وقته بعد.

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