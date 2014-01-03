مؤتمر طبي: مرضى السكر معرضون للإصابة بالعمى

حذر المشاركون في مؤتمر طبي شارك فيه 400 خبير عربي ودولي بمجال علاج وجراحات العين، من أن مرض السكر، الذي يصيب 14% من المصريين، مرضاه معرضون للإصابة بالعمى نتيجة الإصابة بالرشح السكري لشبكية العين.

وقال الدكتور أشرف الشعراوي، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة الإسكندرية، في مؤتمر القاهرة الدولي الخامس للشبكية، بمشاركة الجمعية الأمريكية لأطباء الشبكية لأول مرة، إنه «من الممكن أن تبدأ معاناة مريض السكر من رشح شبكية العين، بعد فترة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات من تاريخ الإصابة بالسكر، ولكن للأسف بعض من مرضى السكر لا يدركون إصابتهم بالمرض إلا بعد إجراء فحص العين».

ونصح «الشعراوي» مرضى السكر بالكشف الدوري على العين مرة كل عام، إذا كان نظرهم في حالة جيدة، ومرة كل 3 شهور في حالة اكتشاف أي مشكلة بالعين، وهناك بعض الأدوات التشخيصية الحديثة جدًا، والتي تمكن الأطباء من الفحص الشامل للشبكية وتساعد في رصد أي تغيرات.

وقال الدكتور إيهاب الريس، الأستاذ بمعهد طب وجراحة العيون، ومؤسس مؤتمر القاهرة الدولي للشبكية والمنتدى العربي الأفريقي لجراحي الشبكية، إن المؤتمر استعرض أفضل الخبرات العالمية، ومشاركة أحدث التطورات في الكشف عن أمراض العين المنتشرة وعلاجاتها.

وأضاف: «تشمل الطفرات الطبية العيون الصناعية وتجارب الأجهزة البصرية، التي من شأنها المساعدة في استعادة الأداء الوظيفي للعين، الأمر الذي سيخدم كل من يعاني من فقدان جزئي أو كلي للبصر، كما تشمل التطورات استخدام أدوات جراحية دقيقة وصغيرة جدًّا».

وقال الدكتور رشيد اللقاني، رئيس قسم طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة، إن الرشح السكري بمركز الإبصار بالعين هو السبب الرئيسي للعجز البصري، الذي يصيب مرضى السكر، موضحًا أن «حقن مادة (رانيبيزوماب) حققت نتائج أفضل في القضاء على الرشح السكري، مقارنة بعلاج الليزر التقليدي».

وأشار إلى أن الحقن لا تعمل فقط على وقف تدهور البصر، بل تنجح في تحسين الرؤية، ويتم حقن العقار داخل غرفة معقمة، وخلال أيام قليلة، يشعر المريض بتحسن بصره، وينصح بالمتابعة الدورية كل 4 أو 6 شهور.

من جانبه، قال الدكتور يوسوك أوشيما، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة أوساكا باليابان: «من الممكن أن يحدث انفصال الشبكية نتيجة قصر النظر الشديد أو عند تعرض العين لإصابة مباشرة، وتشمل الأعراض رؤية ستارة سوداء أو شكل (ذبابة) وعند ظهور هذه الأعراض، يجب على المريض سرعة زيارة الطبيب للفحص والعلاج».