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اعتقال "واثق البطاط" زعيم جماعة "جيش المختار" في بغداد

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اعتقال "واثق البطاط" زعيم جماعة "جيش المختار" في بغداد اعتقال "واثق البطاط" زعيم جماعة "جيش المختار" في بغداد

كتب : أ.ش.أ الخميس 02-01-2014 21:24

اعتقلت قوة أمنية عراقية في بغداد، "واثق البطاط" زعيم جماعة "جيش المختار" التي تبنت في نوفمبر الماضي إطلاق قذائف هاون، سقطت قرب مركز تابع لحرس الحدود السعودي في منطقة حدودية مع العراق.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" بالعربية مساء اليوم، عن ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية قوله: إن قوة أمنية اعتقلت "البطاط" في شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد.

وكان قائد الفرقة الذهبية للعمليات الخاصة اللواء فاضل جميل البرواري، قد قال الثلاثاء، إن فرقته اعتقلت اثنين من أشقاء "واثق البطاط"، وإنها ستلاحقه في كل مكان.

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