صندوق الزواج يحدد ضوابط وشروط منح 2014

أعلنت مؤسسة صندوق الزواج شروط وضوابط منحة الزواج والوثائق والمستندات المطلوبة لعام 2014 من منطلق تسهيل إجراءات حصول المستفيدين على المنحة مع حث كافة الراغبين الذين تنطبق عليهم الشروط للتقدم للحصول على المنحة مشيرة إلى انه يجب عليهم الإطلاع على الشروط والضوابط من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق.

وأكدت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة الصندوق على اهتمام القيادة الرشيدة بمساعدة الشباب المقبل على الزواج وتعزيز نجاح بناء الأسرة من أجل مجتمع متقدم محافظ على هويته وأصالته مع مواصلة جهود الصندوق سواء بتقديم الدعم المادي أو الدورات والخبرات المعرفية نظراً لما لذلك من أثر إيجابي في بناء الأسر المتماسكة المستقرة .

ودعت معاليها طالب المنحة وزوجته استيفاء كافة الوثائق والمستندات المطلوبة والمعلن عنها .

ضوابط

وقالت إن مجلس إدارة الصندوق وافق في اجتماعه الأخير الذي عقده الأسبوع الماضي على شروط وضوابط المنحة للعام 2014 والتي تتضمن أن يكون طالب المنحة من مواطني الدولة وأن تكون الزوجة من مواطني الدولة وألا يقل عمر المتقدم عن 21 واحد وعشرين عاماً ميلادياً وعمر الزوجة عن 18 ثمانية عشرة عاما ميلادياً عند عقد القران.

وأضافت انه يجب أن يكون طالب المنحة من ذوي الإمكانيات المحدودة ممن لا قدرة له على نفقات الزواج، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية وعلى أن يكون ملتحقا بعمل وأن لا يتجاوز دخله الشهري الإجمالي 20 ألف درهم بعد استقطاع حصة التقاعد، ويستثني من سقف الدخل كل من يتولى إعالة أسرته نتيجة لوفاة الوالد أو لعجزه بسبب المرض أو ليس له راتب تقاعدي على أن يقدم ما يثبت أنه المعيل الوحيد للأسرة، وأن من يعيلهم من إخوته تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

وأضافت : يجب أن لا يكون المتقدم قد سبق له الزواج إلا في حالات وفاة الزوجة الأولى وعدم قدرة الزوجة الأولى على الإنجاب وانتهاء الزواج الأول بالطلاق قبل الدخول، ويلتزم برد الدفعة الأولى المصروفة له من المنحة، ليتم الموافقة له على التقدم لطلب منحة أخرى وفقاً لشروط وضوابط المنحة عند التقديم ومرض الزوجة بمرض عضال تقرره الجهات الصحية المعنية بالدولة يمنعها من القيام بواجباتها الزوجية وفقا لشهادة طبية معتمدة من قبل وزارة الصحة.

طلب

وأوضحت معاليها ان الشروط تضمن التقدم بطلب المنحة في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد القران وإحضار صورة من اجتياز الفحص الطبي لدى الجهات الصحية المعنية "للزوجين" والتزام طالب المنحة وزوجته بحضور الدورات والمحاضرات التوعوية التي ينظمها الصندوق واستيفاء طالب المنحة وزوجته للوثائق والمستندات المطلوبة وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز تجاوز تلك المدة لحالات الضرورة ويرجع تقديرها لإدارة الصندوق.

وأشارت معاليها إلى ضرورة تقديم إثبات الدخول الشرعي أو ما يفيد استمرارية الزواج من قبل المحكمة المختصة خلال فترة لا تتجاوز سنة ميلادية من تاريخ استلامه الدفعة الأولى من المنحة، وفي حال عدم الالتزام بتقديم إقرار الدخول الشرعي خلال السنة المشار إليها يسقط حق المتقدم في الدفعة الثانية من المنحة وللصندوق الحق في استرداد المنحة المصروفة له وفقا لمواد قانون إنشاء الصندوق وتعديلاته.

وذكرت معاليها أن إدارة الصندوق تسترد قيمة المنحة إذا لم يتم الزواج بالدخول الشرعي خلال سنة ميلادية من استلام المستفيد الدفعة الأولى أو حدث طلاق قبل الدخول خلال المدة المحددة أو تبين أن المستفيد قد أدلى ببيانات غير صحيحة أو حصل على المنحة بطرق غير مشروعة أو باستعمال محرر مزور, فلإدارة الصندوق الحق في استرداد الدفعة المصروفة له وفقا للقانون, وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية عند الاقتضاء. مشيرة إلى انه يجب أن لا يكون المتقدم قد استفاد من منحة الصندوق المالية في أي وقت سابق، أو استفاد من أي منحة أخرى بالدولة لمشاركته في عرس جماعي وتستثنى حالات الإعاقة من بعض شروط وضوابط المنحة وتتم الموافقة على الصرف وفقاً لكل حالة على حدة.

رعاية

أوضحت معالي ميثاء الشامسي: أن مجلس إدارة صندوق الزواج يسعى دائماً إلى تحقيق رؤية المؤسسة ورسالتها المتوافقة مع توجهات حكومة دولة الإمارات الرشيدة في بناء الأسرة الإماراتية وتقديم الدعم والرعاية لها من خلال التطوير والتحسين في تقديم أفضل الخدمات لمتعامليه و للمستفيدين من منحة الزواج.