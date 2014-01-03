سعود القاسمي يستقبل قنصل كوريا

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه أمس، آن سيونغ دوو القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله قنصلاً لبلاده لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات.

وحضر اللقاء صالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسالم علي عبدالله الشرهان مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وحمد أرحمة الشامسي المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة، ووانهو كيم نائب قنصل كوريا.