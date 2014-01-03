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وفاة الممثل James Avery عن عمر يناهز 68 عاماً

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وفاة الممثل James Avery عن عمر يناهز 68 عاماً وفاة الممثل James Avery عن عمر يناهز 68 عاماً

فارق الممثل الأمريكي، James Avery ،الحياة عن عمر يناهز 68 عاماً إثر خضوعه لجراحة قلب مفتوح.
وقد أعلن مصدر مقرب من James عن وفاته في مستشفى بغلانديل، بعد أن خضع لجراحة قلب مفتوح، وشهد من بعدها وضعه الصحي انتكاسة في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، حسب ما ذكر موقع "TMZ".
وبدوره أكد الممثل Alfonso Ribeiro ، الذي يجسد شخصية ابن James في أهم مسلسلاته، رحيله وكتب عبر موقع "فيس بوك" "يحزنني أن أقول ان James Avery توفي، فقد كان بمثابة أب ثان لي، وسوف أفتقده كثيراً".
يذكر أنJames اشتهر بدوره في مسلسل " The Fresh Prince of Bel-Air "، إضافة الى أعمال عدة أبرزها "CSI" و" The Closer " و" Grey's Anatomy ".

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