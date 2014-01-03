عودة الإغماءات لحفلات تامر حسني

بعد ايام قليلة من حفل الفنان محمد حماقي الذي أقيم في الصالة المغطاة باستاد القاهرة أقام تامر حسني حفلا آخر حضره عدد كبير من جمهور تامر حسني وعشاقه وهو حفل رأس السنة الذي اختار تامر أن يحييه في ستاد القاهرة

تعالت الهتافات من جمهور تامر ترحيبا به وأكد عدد كبير منهم إنهم تركوا امتحاناتهم ليحضروا الحفل ويحتفلون معه برأس السنة.

وعبر تامر عن سعادته الشديدة لوجوده مع جمهوره ونجاح الحفل الذي كان يحضر له منذ فترة طويلة.

وحضر تامر إلى مكان الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف لمتابعة التحضيرات النهائية للحفل ثم صعد إلى المسرح، وبدأ الحفل بأغنية "يا بخت اللي بتحبه" بعدها شكر جمهوره على الحضور، وواصل فقرات الحفل التي غنى فيها عددا كبيرا من أغانية منها أغنية "خلينا إخوات، ورسمي فهمي نظمي، وراجعلي".. وغيرها. ويبدو ان غياب تامر لفترة عن جمهوره في القاهرة كان سببا في تفاعل الشباب معه بشكل مبالغ فيه مما أدى لحدوث حالتي إغماء لتعود حالات الإغماء مرة أخرى لحفلات تامر حسني بعد توقفها كما يبدو ان الزحام كان أحد الأسباب الهامة وراء هذا الإغماء.

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