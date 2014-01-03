عبدالله يوضح غيابه عن ستار أكاديمي وعيسى يلتزم الصمت

على مدار 8 مواسم من "ستار أكاديمي" تعوّد الجمهور أن يعود الطلاب إلى الأكاديمية قبل أسبوع من البرايم الأخير، ولكن هذا الموسم تمّ استرجاع 8 طلاب إليه ليحتفلوا مع زملائهم ليلة رأس السنة قبل حلقتين من البرايم الذي سيحدد اسم الفائز بلقب "ستار أكاديمي"، والطلاب هم نور، زينب، رنا، زكي، ماريا، ماريتا، ميساء وليليا ومصعب.

عودة الطلاب ليلة رأس السنة طرحت تساؤلات كثيرة:

هل انخفض عدد ايرادات البرنامج ولجأت الإدارة إلى هذه الخطة لعودة الزخم إلى البرنامج خصوصاً مع إنطلاق حلقات برنامج "the voice" على محطة MBC؟

هل عودة الطلاب الثماني هي نتيجة الخمول التي تشهدة الأكاديمية وفقدانها لطلاب أقوياء لم يحالفهم حظ الإستمرار بالبرنامج نتيجة لعبة التصويت التي تعتبر من قواعد البرنامج الأساسية؟

ونتيجة سؤال جمهور عبدالله وعيسى عنهما، أوضح عبدالله عبر صفحته الرسمية على "الفيس بوك" أن غيابه ناتج عن أسباب خاصة به وأن دعوته تمت من قبل إدارة الأكاديمية، فيما التزم صديقه الكويتي عيسى المرزوقي الصمت عن عدم حضوره إلى الأكاديمية.

ولفت البعض إلى أنه "من الممكن أن تكون رعايا دولتيهما حذرتهم من المجيء إلى لبنان بعد الإنفجار الأخير الذي حصل في بيروت؟

ومع عودة الطلاب إلى الأكاديمية تعود الفرحة إليها من جديد بالطلاب، فما المفاجآت التي من المنتظر أن يشهد عليها البرايم الأخير من تحضيرات بعودة هؤلاء الطلاب؟

كما علم موقع "سيدتي نت" أن الفنانين اليسا ووائل كفوري هما ضيفا البرايم الأخير من "ستار أكاديمي".