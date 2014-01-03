أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

رزان مغربي حامل بصبي وخائفة من الحسد

Google+ Print
رزان مغربي حامل بصبي وخائفة من الحسد رزان مغربي حامل بصبي وخائفة من الحسد

أجرت رزان مغربي فحوصات خلال اليومين الأخيرين في العاصمة البريطانية لندن لدى الطبيب المعالج لها هناك وقد أبلغها الطبيب بأنّها حامل بصبي.

رزان التي فرحت بالخبر، قرّرت أنّ تخفيه عن الجميع وقد علمت "سيدتي نت" من أحد المقربين منها أنها خائفة من الحسد لأنها الفنانة الوحيدة في التي ستنجب صبياً، في حين أنّ معظم الفنانات أنجبن إناثاً.

وقد علمنا أنّ من سيختار اسم ابنها هو والده لأنّه متخصص في اللغة العربية، وقد اتفق مع رزان على اختيار إسم عربي يوحي بالقوة والشهامة.

 

صوتوا لنجمكم المفضل للفوز بلقب نجم ونجمة 2013 في استفتاء سيدتي نت

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي