رزان مغربي حامل بصبي وخائفة من الحسد

أجرت رزان مغربي فحوصات خلال اليومين الأخيرين في العاصمة البريطانية لندن لدى الطبيب المعالج لها هناك وقد أبلغها الطبيب بأنّها حامل بصبي.

رزان التي فرحت بالخبر، قرّرت أنّ تخفيه عن الجميع وقد علمت "سيدتي نت" من أحد المقربين منها أنها خائفة من الحسد لأنها الفنانة الوحيدة في التي ستنجب صبياً، في حين أنّ معظم الفنانات أنجبن إناثاً.

وقد علمنا أنّ من سيختار اسم ابنها هو والده لأنّه متخصص في اللغة العربية، وقد اتفق مع رزان على اختيار إسم عربي يوحي بالقوة والشهامة.

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