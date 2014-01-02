أرسنال يخطر يويفا بأزمة جمهوره في نابولي

أرسل نادي أرسنال خطابا رسميا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يخطره فيها بتفاصيل أزمة جمهوره قبل لقاء نابولي في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وخسر أرسنال أمام نابولي بهدفين نظيفين، تأهل المدفعجية وصيفا للمجموعة مع بروسيا دورتموند، وتحول نابولي للدوري الأوروبي.

وفشل عدد كبير من جمهور أرسنال في الوصول لملعب سان باولو مستضيف لقاء الفريقين، ولكن تسببت أزمة مرورية في تأخر وصول الحافلات مما حرم الكثير من الوصول للمدرجات.

واستخدمت جماهير أرسنال مواقع التواصل الاجتماعي (Twitter) و (Facebook) في الوصول لإدارتها ورواية ما حدث لهم.

مما دفع لمخاطبة أرسنال لليويفا رسميا، والتالي نص الخطاب: "سلامة جمهورنا أمر بالغ الأهمية، وفعلنا ما بوسعنا من أجل ضمان سلامة وصولهم للملعب تحت حماية السلطة الإيطالية.

"التقرير المرسل معتمد من الاتحاد الإنجليزي والنادي والقنصلية البريطانية في إيطاليا وننتظر الرد حتى لا يتكرر هذا مرة أخرى.

"سنجري اتصالات اللازمة مع نادي سوانزي سيتي لنتبادل الخبرات قبل لقائهم في الدوري الأوروبي في مدينة نابولي".