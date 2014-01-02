بوجبا: أرسنال حلم طفولتي .. وأخشى عنصرية تيري وسواريز

أعرب بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي عن سعادته بوجوده ضمن صفوف السيدة العجوز، ولكنه أكد أن اللعب لأرسنال أو برشلونة حلم طفولته.

وكانت تقارير قد ربطت أسم بوجبا -20 عاما- بأرسنال للانضمام لصفوفه في الصيف المقبل.

وقال بوجبا في تصريحات لصحيفة (مترو) الإنجليزية: "أنا سعيد في يوفنتوس، ولكن لا أخفي حقيقة أن حلم طفولتي اللعب لأرسنال أو برشلونة".

وأضاف "(أليكس) فيرجسون – المدير الفني لمانشستر السابق- قال لي لا تذهب إلى إيطاليا ستعاني من العنصرية".

وتابع الفرنسي "ولكن في الحقيقة ليس هناك مأمن من النجاة منها في إنجلترا أيضا، فقد فعلها جون تيري ولويس سواريز مع باتريس إيفرا".

وأردف "حتى مشجعي يوفنتوس حينما يهينون المنافس بلون بشرته هذا يؤلمني جدا".