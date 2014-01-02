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بالصور.. جبهة 30 يونيو بقلين تنظم ثانى مؤتمر جماهيرى لدعم الدستور

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نظمت جبهة 30 يونيو بقلين محافظة كفر الشيخ ثانى مؤتمر جماهيرى لها بقرية شباس عمير، وسط حضور رسمى وشعبى بقرية شباس عمير بمضيفة شباس عمير، وسط حضور حاشد من أهالى القرية، وبحضور اللواء رئيس مركز ومدينة قلين والدكتور سعيد طنطاوى وكيل غدارة قلين التعليمية.

وقد بدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش والشرطة وثورتى 25 يناير و30 يونيو، وقد هتف الحضور فى بداية المؤتمر "يا لا يا سيسى خد قراراك شعب كلو اختارك".

وأكد حسام بريك، عضو الجبهة، أن المؤتمرات الجماهيرية مستمرة والتى تعقدها الجبهة لدعم الدستور، وسيكون ثالث مؤتمر جماهيرى ضخم فى قرية حصة الغنيمى الأسبوع القادم وذلك ضمن فعاليات "اعرف دستورك"، والذى تنظمه الجبهة لتعريف أهالى مركز وقرى قلين بالدستور.

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